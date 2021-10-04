В Минздраве рассказали о новой способности «дельта»-штамма COVID-19

Вариант коронавируса «дельта» стал маскироваться под сезонные вирусные инфекции, что повлияло на изменение симптоматики. Об этом заявил Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе (УФО) Сергей Токарев.

По его словам, в настоящее время клиническая картина у разновидности «дельта» претерпела изменения. У тех, кто заразился «дельта»-штаммом COVID-19, в том числе у вакцинированных, появляются насморк, боли в горле, кишечные расстройства.

«То есть картина весьма схожа с проявлением сезонной простуды, так вирус пытается маскироваться», — пояснил Токарев.

Он призвал россиян не заниматься самодиагностикой. Верный диагноз можно получить, сделав ПЦР или антигенный экспресс-тест.

Ранее врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что скорость передачи коронавируса воздушно-капельным путем не связана с его мутацией. В Роспотребнадзоре отмечали, что на «дельта»-штамм приходятся 97 процентов заражений коронавирусом в России в сентябре 2021 года. Разновидность «дельта» в России превалирует так же, как и во всем мире, указывала главный санитарный врач страны Анна Попова.