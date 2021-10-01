Иммунолог предупредил о «потомках» индийского штамма коронавируса

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио Sputnik сообщил, что в России доминирует индийский штамм коронавируса «дельта плюс», однако его со временем вытеснят другие варианты SARS-CoV-2.

Специалист отметил, что самая последняя линия коронавируса, которая обратила на себя внимание, — это колумбийский штамм «мю». «Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке штамм "дельта" ему будет крайне тяжело», — сказал он.

По словам иммунолога, вариант «мю» не обладает особыми преимуществами, которые помогли бы ему занять доминирующую позицию в России. При этом индийский штамм коронавируса отличается повышенной заразностью. «Заразность штамма "дельта" очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности», — подчеркнул Крючков.

Занять место индийского штамма коронавируса в России смогут только его собственные «потомки», считает специалист. «Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно "потомки" линии коронавируса "дельта". Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии "дельта"», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на «дельта»-штамм приходятся 97 процентов заражений коронавирусом в России в сентябре 2021 года. По ее словам, «дельта»-штамм в России превалирует так же, как и во всем мире. Главный санитарный врач добавила, что 158 стран демонстрируют почти стопроцентное присутствие этого штамма.

