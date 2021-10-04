Оценена эффективность таблеток от COVID-19

В ходе третьей фазы клинических испытаний молнупиравир уменьшил в два раза вероятность госпитализации при COVID-19. Препарат в виде таблеток также снизил риск смерти от коронавирусной инфекции, отмечают в своем заявлении его разработчики — компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics, которые в настоящее время ожидают регистрации лекарства регуляторами различных стран.

В клинических испытаниях эффективности препарата приняли участие 775 добровольцев с легким и умеренным протеканием COVID-19. Исследование MOVe-OUT проходило во всем мире, в том числе и в России. У каждого добровольца имелся по меньшей мере один фактор риска тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Наиболее распространенными были ожирение, преклонный возраст, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Почти 80 процентов из участников заразились новыми вариантами коронавируса — «гамма», «дельта» и «мю».

Пациентов разделили на две группы — плацебо и людей, получавших по четыре таблетки молнупиравира дважды в сутки в течение пяти дней. За 30 дней были госпитализированы 7,3 процента участников, а в группе плацебо — 14,1 процента. Никто из принимавших таблетки не умер по сравнению с восемью в контрольной группе. Оценив эти результаты, эксперты рекомендовали прекратить набор в исследование новых участников — изначально его размер был определен в 1500 человек.

Merck планирует получить одобрение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на использование молнупиравира в экстренных ситуациях уже в ближайшие дни. Если оно будет получено, то американские власти закупят 1,7 миллиона доз молнупиравира. К концу года Merck планирует произвести достаточно молнупиравира, чтобы вылечить 10 миллионов человек. Использование препарата, считают разработчики, позволит снизить нагрузку на больницы во время пандемии — в отличие от других лекарств, вводимых внутривенно, его можно принимать самому дома.