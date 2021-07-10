Популярный препарат от коронавируса оказался бесполезным

Популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).

Как выяснили ученые, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.

В феврале Министерство здравоохранения России сократило число препаратов, возможных к назначению для лечения коронавируса у взрослых. В обновленный список лекарств вошли фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α) и умифеновир. В то же время из перечня был убран азитромицин. При этом для лечения беременных женщин разрешается применять только рекомбинантный ИФН-α2b.