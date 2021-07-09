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«Мир 19» снизил концентрацию коронавируса у животного в 10 тысяч раз

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Препарат от коронавируса «Мир 19», который разработан Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), снизил концентрацию COVID-19 у животного в десять тысяч раз. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там добавили, что доклинические исследования препарата успешно завершены. «В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата», — заявили в ФМБА.

По данным ведомства, «Мир 19» состоит из двух компонентов. Он не влияет геном человека, потому что при разработке препарата выбрали специальные участки, которые отсутствуют в геноме.

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