Известная пищевая добавка оказалась эффективной против коронавируса

Ученые Мичиганского университета обнаружили новые потенциальные лекарства против SARS-CoV-2, включая уже известную пищевую добавку лактоферрин. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Science.

В ходе исследования зараженные новым коронавирусом клетки были обработаны (до или после инфицирования) 1400 различными лекарствами и соединениями, одобренными FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), в результате чего были выявлены 17 потенциально эффективных соединений. Семь из них были выявлены в предыдущих исследованиях перепрофилирования лекарств, включая ремдесивир, который является одним из немногих одобренных FDA эффективных препаратов для лечения COVID-19 у госпитализированных пациентов.

Команда проверила 17 соединений-кандидатов в нескольких типах клеток, включая клетки легких человека, выращенные из стволовых клеток и зараженных коронавирусом в попытке имитировать инфекцию SARS-CoV2 в дыхательных путях. Оказалось, что девять препаратов продемонстрировали противовирусную активность в разумных дозах, включая лактоферрин. Последний представляет собой белок, содержащийся в грудном молоке человека, однако он продается без рецепта в качестве пищевой добавки, полученной из коровьего молока.

Ученые также выявили класс соединений, называемых MEK-ингибиторами, обычно назначаемых для лечения рака, которые, по-видимому, усугубляют инфекцию SARS-CoV2.