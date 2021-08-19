Названо необычное последствие пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса привела к тому, что рыбаки-любители стали больше увлекаться своим хобби, выяснили исследователи из США. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

Специалисты из Университета штата Луизиана решили выяснить, к каким последствиям пандемия коронавируса привела среди рыбаков-любителей. Для этого в июле 2020 года они разослали приглашение пройти онлайн-опрос более чем 241 тысяче людей, получивших лицензию на рыбалку. Исследователи получили ответы от 18 тысяч респондентов из десяти штатов. Среди прочего рыбаков просили ответить, стали ли они больше или меньше заниматься ловлей с момента начала пандемии, какая у них при этом была мотивация и думают ли, что рыбалка безопасна в условиях распространения коронавируса.

Выяснилось, что в среднем один из пяти любителей стал больше рыбачить. В пандемию число поездок по сравнению с предыдущими веснами увеличилось на 0,2 на одного рыбака. Большинство респондентов посчитало, что их увлечение не представляло особого риска во время пандемии. Почти 50 процентов опрошенных работали по сокращенному графику и были рады заниматься рыбалкой, так как она представляет собой относительно дешевое хобби. Среди наиболее распространенных причин им заняться были названы снятие стресса, возможность пообщаться и нахождение на природе.

