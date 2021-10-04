Российский иммунолог объяснил скорость передачи коронавируса в воздухе

Скорость передачи коронавируса воздушно-капельным путем не связана с его мутацией. К таким выводам пришел доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова приводит KP.RU.

«Я хочу сказать, что мутация вируса не может сказаться на его способности передаваться воздушно-капельным путем. Она может сказаться на передаче от вида к виду, как произошло с первым коронавирусом, уханьским штаммом», — объяснил российский иммунолог.

По его словам, скорость передачи коронавируса зависит от физических условий внешней среды. Вирусы и микробы не летают сами по себе, а прикрепляются к различным частицам. «В воздухе всегда что-то присутствует — пыль, дым, частицы аэрозоли, взвешенные твердые частицы и жидкие частицы — пар, туман», — рассказал иммунолог и добавил, что скорость передачи зависит от температуры воздуха, влажности, солнечного света и множества других факторов.

«Заразность вируса может зависеть от мутаций, но никак не путь передачи», — резюмировал Жемчугов.

Иммунолог подчеркнул, что поэтому маски и респираторы остаются действенным средством защиты от вируса. Также он считает, что дополнительной защитой от коронавируса может стать вентиляция в помещениях. Если скорость воздухообмена повысить в три-четыре раза, то человек не сможет заразиться, так как потоки воздуха унесут вирус в вентиляцию.

Ранее ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США в рамках исследования сделали выводы, что новые «альфа»- и «дельта»-штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заражать больше людей. В рамках исследования они изучили данные 49 пациентов и выяснили, что COVID-19 мутирует для лучшей передачи воздушно-капельным путем.