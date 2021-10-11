Российский регион ужесточил меры по борьбе с коронавирусом

Глава Мордовии Артем Здунов подписал указ о введении QR-кодов для посещения общепита, культурных и спортивных мероприятий из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Согласно документу, с 15 октября жители смогут посещать рестораны, кафе, салоны красоты, парикмахерские, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, а также театры, кинотеатры и прочие общественные места только при наличии QR-кода, который подтверждает вакцинацию за последние 12 месяцев. Помимо этого, разрешается предъявлять QR-код, подтверждающий то, что человек переболел COVID-19 за последние полгода, или сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции.