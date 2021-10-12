В ВОЗ назвали сроки одобрения «Спутник V»

ВОЗ: вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена до конца года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Об этом в интервью РИА Новости заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По словам эксперта, существует ряд документов, которые должны подписать обе стороны. «Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — заявила она.

Сваминатан отметила, что точные даты инспекций пока не известны. В ВОЗ рассчитывают, что они произойдут в ближайшее время. Эксперт назвала примерные сроки одобрения российского препарата и подчеркнула, что процесс может быть завершен до конца года.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) препарат «Спутник V» на данный момент показывает хорошие результаты в восьми странах при массовой вакцинации. Фонд отмечает, что эффективность вакцины в Бахрейне, России, Аргентине, Венгрии, Мексике, Сербии, Филиппинах и ОАЭ составила от 94,3 процента до 97,8 процента. Кроме того, у препарата не были замечены серьезные нежелательные реакции, которые выявлялись у других вакцин.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, что составляет около половины населения Земли, отметили в РФПИ. Вакцина производится более чем 20 компаниями в 14 странах.