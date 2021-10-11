В РФПИ раскритиковали статью The Sun о «краже» Россией формулы вакцины

В РФПИ назвали фейком материал The Sun о «краже» Россией формулы вакцины у AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал «фейком и вопиющей ложью» статью британского таблоида The Sun о «краже Россией формулы вакцины» от коронавируса у AstraZeneca. О том, что специалисты раскритиковали ее, сообщает РИА Новости.

В РФПИ также отметили, что данные, опубликованные в издании, основаны на анонимных источниках.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun является глубоко ненаучным изданием.

В свою очередь бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что журналистам The Sun, которые написали о краже формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca, нужно пройти психологическую экспертизу. По его словам, в подобном случае пришлось бы увольнять сотрудников агентства внешней разведки Британии MI-6 за потерю профессиональной пригодности.

10 октября британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что спецслужбы России якобы получили данные о составе вакцины, которая была разработана британско-шведской компанией AstraZeneca. По информации издания, эти формулы якобы были использованы для создания российского препарата от коронавируса «Спутник V».

