Ученые заявили о резком сокращении риска смерти от COVID-19 после вакцинации

Ученые раскрыли эффективность вакцинации против риска смерти от коронавируса у пожилых. Согласно результатам исследования французской научно-исследовательской группы Epi-Phare, вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и летального исхода среди людей старше 50 лет на 90 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что по информации Franceinfo, ученые в рамках исследования сравнили данные о состоянии здоровья 11 миллионов человек этой возрастной группы, вакцинированных от коронавируса, с данными 11 миллионов их сверстников, которые не были привиты. Отмечается, что в первую группу вошли пациенты, вакцинированные Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Согласно исследованию, с 14 дня после введения второй дозы вакцины привитым риск госпитализации снизился более, чем на 90%. Также ученые установили, что вакцинация также эффективна против «дельта»-штамма коронавируса.

В период изучения действия прививки против «дельта»-штамма, ее эффективность составила 84% в группе лиц старше 75 лет и 92% среди лиц в возрасте от 50 до 75 лет.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российский однокомпонентный препарат от коронавируса «Спутник Лайт» оказался эффективен более, чем на 80 процентов среди пожилых людей в Аргентине. По данным исследования, опубликованного в журнале EClinicalMedicine, препарат показал эффективность от 78,6 до 83,7 процента среди граждан в возрасте от 60 до 79 лет.

В апреле российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о показаниях к вакцинации от COVID-19. По его словам, прививка обязательна тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а также людям от 65 лет. Врач заявил, что им прежде всего необходима такая защита.

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