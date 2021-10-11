Песков прокомментировал статью The Sun о «краже» формулы AstraZeneca

Британский таблоид The Sun является глубоко ненаучным изданием. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о том, что российские спецслужбы якобы получили сведения о составе вакцины AstraZeneca. Его слова приводит ТАСС.

10 октября таблоид опубликовал статью о том, что спецслужбы России якобы получили информацию о составе вакцины, которая была разработана британско-шведской компанией AstraZeneca. По данным The Sun, впоследствии эти формулы якобы были использованы для создания российского препарата «Спутник V».

Ранее Дмитрий Песков раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, уровень вакцинации от COVID-19 в стране непозволительно низкий, а потому наблюдается высокая смертность. Кроме того, в ряде российских регионов стремительно сокращается количество коек для больных, заключил представитель Кремля.

