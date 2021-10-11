Кремль раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в стране. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, уровень вакцинации от COVID-19 в стране непозволительно низкий, а потому наблюдается высокая смертность.

Он отметил также, что пандемия пока не уходит, а возвращается новыми волнами и с более агрессивными штаммами. В ряде российских регионов стремительно сокращается количество коек для больных, добавил Песков.

По данным на 11 октября, за последние сутки в стране выявили 29 409 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 804 774.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России привито более 42 миллионов человек. По ее словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 35,9 миллиона россиян и повторно вакцинировать 7,6 миллиона человек.