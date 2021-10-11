Песков рассказал о взявшем в свои руки ситуацию с коронавирусом Путине

Представитель Кремля Песков: Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки

Президент России Владимир Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, в настоящее время сделано главное — у россиян есть все условия для спасения жизней путем вакцинации.

Правительство и глава государства занимаются темой COVID-19 на ежедневной основе, уточнил Песков.

Ранее в Кремле высказались против введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса, ведь это нарушает социальный характер страны, самым большим приверженцем которого является президент России Владимир Путин. По его словам Пескова, другого способа защитить свою жизнь, кроме вакцинации, не существует.