В России шестой день подряд зафиксировали более 900 смертей от коронавируса

Оперштаб: в России выявили 957 смертей пациентов с коронавирусом за сутки

В России шестой день фиксируется более 900 смертей от коронавируса. За последние сутки скончались 957 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник, 11 октября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране было зафиксировано 962 летальных исхода. Максимальное количество за все время пандемии — 968 смертей — фиксировали в стране в субботу, 9 октября.

За минувшие сутки в России выявили 29 409 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 804 774.