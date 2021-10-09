В России установлен новый суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки выявили 968 смертей среди пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили рекордное число умерших от коронавируса — 968 человек. Это абсолютный максимум с начала пандемии, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Сообщалось, что по количеству смертей от коронавируса установлен новый суточный рекорд.

Также за последние сутки в России выявлено 29 362 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. При этом 8,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 21 049 пациента.

Больше всего заражений выявили в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717) и в Московской области (1689). Меньше всего — в Магаданской области (21), в Ненецком автономном округе (16) и в Чукотском автономном округе (15).

8 октября в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 936 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 214 485 человек.

