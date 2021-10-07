В России выявили больше 27 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с декабря

В России за сутки выявили 27 550 новых случаев коронавируса, это максимум с 31 декабря

В России за последние сутки выявили 27 550 новых случаев коронавируса — это максимум с 31 декабря. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 690 110. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 7 октября.

31 декабря в стране зафиксировали 27 747 случаев заражения.

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Москве (5404), Санкт-Петербурге (2418) и в Московской области (1454). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16), Чукотском автономном округе (17) и в Магаданской области (22).

За сутки скончались 924 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 213 549 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 330, общий — 6 799 230.