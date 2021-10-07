Гинцбург назвал условия для более редкой повторной вакцинации от COVID-19

Для того, чтобы реже повторно вакцинироваться от коронавируса, нужно несколько условий. Их назвал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщают «Известия».

По его словам, у некоторых привитых от COVID-19 могут образовываться клетки памяти, которые будут поддерживать более высокий уровень антител — в этом случае ревакцинироваться можно реже.

Также на частоту ревакцинации влияет общий уровень иммунизации населения.

«С "дельта"-штаммом человечество осталось навсегда. Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже», — объяснил Гинцбург.

Ранее иммунолог Александр Полевщиков развеял популярный миф о повторной вакцинации от COVID-19. По его словам, повторная прививка от коронавируса не может повысить «напряженность» иммунитета — это «несусветная антинаучная глупость», считает он.