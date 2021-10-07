Иммунолог предупредила о появлении новых мутаций коронавируса

Иммунолог Скорпилева заявила, что «дельта»-вариант коронавируса не будет последним

Разновидность «дельта» не является вершиной эволюции коронавируса, в ближайшее десятилетие возможны новые мутации. Об этом заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» иммунолог Зоя Скорпилева.

«Этот штамм точно не будет последней мутацией вируса. В условиях вакцинации населения он станет последним, если будет привито 80 процентов населения в мире. А есть страны третьего мира, которые в принципе не вакцинировались, есть страны, которые отказались от вакцинации», — предупредила Скорпилева.

По ее словам, появление нового варианта коронавируса возможно как через 10, так и через 20 лет. По мнению Скорпилевой, ситуация будет зависеть от того, какие мутации вируса происходят — глобальные или мелкие.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин оценил возможную эволюцию доминирующего «дельта»-штамма коронавируса. Эксперт утверждает, что штамм коронавируса «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем, поскольку он более адаптирован к сложившимся условиям.