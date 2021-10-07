Ученый оценил возможную эволюцию «дельта»-штамма коронавируса

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин оценил возможную эволюцию доминирующего «дельта»-штамма коронавируса. Его слова передает ТАСС.

По мнению ученого, штамм коронавируса «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем, поскольку он более адаптирован к сложившимся условиям. «Если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато, и чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще», — привел пример специалист.

Кунин также отметил, что процесс развития штамма осложняет и массовая вакцинация.

Ранее стало известно, что международная группа исследователей, состоящая из ученых Уханьского института вирусологии и Университета Северной Каролины планировала вырастить новые вирусы путем скрещивания фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов еще до пандемии. «Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100 процентов совпадать с каким-либо», — говорится в материале The Telegraph.