Стало известно о разработке коронавирусов в США и Китае до пандемии

The Telegraph: ученые из США и Китая разрабатывали коронавирусы до пандемии COVID-19

Ученые из США и Китая разрабатывали новые коронавирусы еще до пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Из заявки на грант проекта следует, что международная группа исследователей, состоящая из ученых Уханьского института вирусологии и Университета Северной Каролины планировала вырастить совершенно новые вирусы путем скрещивания фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.

«Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100 процентов совпадать с каким-либо», — цитирует издание слова специалиста.

Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.

Ранее профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU предрек миру появление нового коронавируса. Он предупредил, что коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать и вернуться от человека к животным, после чего снова перейти на человека как новейшая мутация SARS-CoV-3 и вызвать новую пандемию. «Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь», — заявил ученый.