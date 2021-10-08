В России второй день подряд выявили более 27 тысяч заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявили 27 246 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии по состоянию на пятницу, 8 октября, составило 7 717 356. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

27 246 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали больше 27 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с начала 2021 года.

Больше всего заражений выявили в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и в Московской области (1490). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16), Чукотском автономном округе (17) и в Магаданской области (18).

За сутки скончались 936 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 214 485 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 566, общий — 6 819 796.

