За минувшие сутки в России выявили 29 409 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии по состоянию на понедельник, 11 октября, составило 7 804 774. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 28 647 случаев COVID-19.

29 409 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (5002), Санкт-Петербурге (2931) и Московской области (2184). Меньше всего — в Магаданской области (20), Чукотском (16) и Ненецком (14) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 957 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 217 372 смерти.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 460, общий — 6 873 579.