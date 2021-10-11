В Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

В Приморском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса для части жителей

В Приморском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Такое решение приняли в территориальном управлении Роспотребнадзора, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник. 11 октября.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская отметила, что прививку от COVID-19 обязаны сделать жители, которые работают в образовании, здравоохранении и торговле. Кроме того, это необходимо для работников развлекательной и спортивной сфер.

По словам Детковской, такое требование также распространяется на сотрудников региональной администрации. Она уточнила, что первым компонентом вакцины жители должны привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 11 октября сообщили власти Ханты-Мансийского автономного округа. Иммунизация первым компонентом будет организована в срок до 1 ноября, второй этап вакцинации должен быть проведен в срок до 1 декабря.