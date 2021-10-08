Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

В Челябинской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса

С 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда граждан в возрасте от 18 лет. Об еще одном российском регионе с обязательной иммунизацией от коронавируса сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В регионе сложилась неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, сообщает местный Роспотребнадзор. Главный санитарный врач области постановил провести вакцинацию жителей, оказывающих услуги населению: медиков, учителей, водителей, работников торговли, общепита и ЖКХ.

Также прививки необходимо сделать работникам почты, МФЦ, театров, кинотеатров, библиотек и детский досуговых центров. Кроме этого пройти вакцинацию должны чиновники.

Ранее в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников, работников торговли и общепита. Руководители организаций и предприниматели обязаны обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов своих работников.