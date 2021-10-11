Онищенко оценил статью The Sun о краже формулы AstraZeneca Россией

Онищенко: авторам статьи The Sun о краже формулы AstraZeneca Россией надо к психологу

Журналистам издания The Sun, которые написали о краже формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca, надо пройти психологическую экспертизу. Так статью The Sun оценил депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в подобном случае пришлось бы увольнять сотрудников агентства внешней разведки Британии MI-6 за потерю профессиональной пригодности.

Онищенко пояснил, что векторный тип вакцин, к которому относится AstraZeneca, разработали в 2012 году во время появления ближневосточного респираторного синдрома MERS. Однако этот тип прививки не доводили до стадии испытаний, так как в этом не было необходимости.

«Застоявшийся, никак не проявлявший себя MI-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует — разбирайтесь со своими», — добавил депутат Госдумы.

10 октября The Sun опубликовал статью о том, что спецслужбы России якобы получили информацию о составе вакцины, которая была разработана британско-шведской компанией AstraZeneca. По данным таблоида, эти формулы якобы были использованы для создания российского препарата от коронавируса «Спутник V». Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что The Sun является глубоко ненаучным изданием.