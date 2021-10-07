Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал условие успешной вакцинации против гриппа. По его словам, для выработки качественного иммунного ответа следует не курить и не употреблять алкоголь не только в первые десять дней после прививки, но и в целом вести здоровый образ жизни, отказавшись от спиртного и сигарет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Если вы будете курить и пить, то к вам, кроме гриппа, добавится еще куча других заболеваний. А куча других заболеваний ваше здоровье и вашу иммунную систему, конечно же, не тренирует и не стимулирует, а, наоборот, угнетает. Для полноты понимания, что вы культурный, цивилизованный россиянин, важно не только быть привитым, но и вести здоровый образ жизни: следить за своим весом, правильно питаться, быть физически активным и не пить и не курить», — подчеркнул Онищенко.

Он напомнил, что иммунитет вырабатывается на 7-10-й день после введения вакцины. Депутат добавил, что в этом году в России ожидаются особенно заразные штаммы гриппа, то есть заболеть может в два-три раза больше людей.

По словам Онищенко, прививки делаются препаратам с элементами против двух особенно актуальных штаммов. Он также раскрыл понятие так называемого санитарного щита, это не только современные лаборатории, но и работа с населением, чтобы граждане с детства понимали важность и смысл вакцинации и не верили в различные необоснованные слухи.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что предстоящий сезон гриппа в России будет «напряженным». Министр призвал россиян «не рисковать» и заявил, что принципиально важно осенью привиться и от COVID-19, и от гриппа.

