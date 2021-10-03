В Роспотребнадзоре оценили возможность распознать коронавирус «на глаз»

Коронавирус не имеет специфических симптомов, по которым его можно было бы однозначно определить. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, распознать COVID-19 «на глаз» не представляется возможным. Эксперт также отметил, что в отличие от коронавируса грипп имеет более-менее очерченную картину. При этом он добавил, что при легких формах данного заболевания его тоже невозможно дифференцировать без проведения тестов.

Инфекционист подчеркнул, что коронавирус и грипп — это вирусные заболевания, которые крайне важно начать лечить своевременно. Применение противовирусных препаратов в первые двое суток после заражения во многом определяет тяжесть заболевания и его исход, объяснил специалист.

Ранее Горелов заявил, что грипп или ОРВИ не являются причиной для отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции, привиться от коронавируса можно через две-три недели после заболевания. Он отметил, что в этом году сезон гриппа начался очень рано, в августе были зафиксированы первые случаи заболевания, а в сентябре рост заболеваемости продолжился. «Нужно обязательно привиться от гриппа, особенно лицам из групп риска и детям, а также тем, кто уже переболел ковидом», — советует эксперт.