Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, почему между Россией и Евросоюзом нет договоренности о взаимном признании вакцин от коронавируса. Он считает, что на это есть ряд причин, главной из которых является предвзятое отношение к российским препаратам, сообщают «Известия».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин долгое врем призывает отказаться от патентной защиты, чтобы обеспечить более эффективную борьбу с инфекцией. «Наша позиция не менялась, но другие страны не разделили ее. Мы давно ведем переговоры о взаимном признании сертификатов. Есть разные причины. Как объективные, но и предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям. Но мы видим интерес», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что результат переговоров России с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 появится в скором времени. По его словам, в настоящее время работа по данному вопросу ведется в конструктивном ключе.