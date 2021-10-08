Вирусолог назвал самую подходящую для повторной прививки российскую вакцину

Вирусолог Чепурнов: вакцина «КовиВак» лучше всего подходит для повторной прививки

Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» лучше всего подходит для повторной прививки. Об этом заявил в интервью «Ридусу» начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог объяснил, что у людей, привившихся «КовиВаком», наблюдается низкий титр антител, а в половине случаев их нет совсем.

«"КовиВак" хороша для ревакцинации переболевших COVID-19. Она относительно щадящая и поэтому дает неплохой эффект для переболевших, у которых ослаб иммунный ответ», — сказал специалист.

Ранее доктор биологических наук Александр Семенов назвал особенности вакцины «ЭпиВакКорона». По его словам, препарат тренирует клеточный противовирусный иммунитет, защищающий от развития неблагоприятных осложнений коронавирусной инфекции.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».