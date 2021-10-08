В Италии допустили признание вакцинации «Спутником V»

Признание полного цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V» в Италии не исключено. Такую возможность допустил представитель итальянского Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца, передает ТАСС.

Чиновник рассказал, что сейчас правительство рассматривает два варианта, которые могут позволить россиянам, привитым «Спутником V», посещать Италию. Первый подразумевает инъекцию доз признанного EMA и ВОЗ препарата тем, кто был привит непризнанными вакцинами. Второй вариант — просто признать полный цикл вакцинации на данный момент непризнанными препаратами.

7 октября в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» может быть зарегистрирована во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября.