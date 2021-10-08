Песков рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов

Песков: ожидается, что результат переговоров России с ЕС о признании вакцин появится скоро

В Кремле ожидают, что результат переговоров России с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 появится в скором времени. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время работа по данному вопросу ведется в конструктивном ключе. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что их результат появится скоро.

Он отметил, что Москва считает данные переговоры очень важными. «Это необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры и препоны на пути передвижения» граждан, уточнил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Минздрав занимается согласованием визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию. Встреча может состояться уже в декабре — на ней будут обсуждать процедуру сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».