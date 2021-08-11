Мясников прокомментировал «международное признание» российской вакцины

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников высказался о вакцинации российским препаратом «Спутник V» в других странах. Комментарий доктора опубликован в его Telegram-канале.

Мясников заявил, что не помнит другого примера из современной истории, чтобы что-то произведенное в России имело «столь широкое международное признание». «Точно как тот Спутник, который ворвался в сознание человечества энное количество лет назад!» — провел аналогию медик.

По мнению доктора, вакцина встретила «бешеное сопротивление», но, несмотря на это, была признана во многих странах мира. В качестве примера специалист назвал Аргентину, в которой, по его словам, российским препаратом вакцинировали девять миллионов человек, а также Венгрию, Сан-Марино и «миллионы в других странах».

Кроме того, Мясников заявил, что российский препарат «проломил их щит почище пресловутых гиперзвуковых ракет».

Ранее ТАСС написал о том, что Всемирная организация здравоохранения пообещала завершить процесс одобрения «Спутника V» к середине сентября. В действительности речь шла о вакцине индийской компании Bharat Biotech. Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что раскрыть сроки международного признания «Спутник V» пока невозможно, поскольку это сложный процесс, который требует много времени.