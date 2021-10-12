Володин заявил о недостаточной доле вакцинированных среди депутатов Госдумы

Спикер ГД Володин заявил, что 70% депутатов с прививками от коронавируса, это мало

В Государственной Думе восьмого созыва, которая во вторник, 12 октября, собралась на первое пленарное заседание, прошли вакцинацию от коронавируса 70 процентов депутатов, однако этого мало. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента прошлого созыва Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

По его словам, для противодействия распространению инфекции следует ввести ограничения на посещения здания парламента и работу предприятий питания.

Он также призвал комитеты нижней палаты парламента перевести работу в удаленный формат.

Ранее сообщалось о начале первого заседания Государственной Думы восьмого созыва, состав которой был избран на выборах в сентябре. Его открыла представляющая «Единую Россию» космонавт Валентина Терешкова, поскольку являющийся старейшим депутатом Владимир Ресин, который по регламенту должен вести первое заседание, отказался.