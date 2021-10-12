Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва

Первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва открыла представляющая «Единую Россию» космонавт Валентина Терешкова. Его трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента.

Согласно статье 99 Конституции, первое заседание Государственной Думы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат, которым сейчас является Владимир Ресин. Однако, как ранее рассказал «Интерфаксу» депутат от «Единой России» Андрей Исаев, он отказался это делать, поэтому его место заняла Терешкова.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов победу одержала партия «Единая Россия», набрав 49,82 процента голосов. На втором месте оказалась КПРФ с 18,93 процента. Также в парламент прошли ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).