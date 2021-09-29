Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов «Единой России»

Глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от думских мандатов партии «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центризбиркома.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что первая пятерка списка «Единой России» на выборах в Госдуму будет возглавлять специально созданные партийные комиссии. Так, за Сергеем Шойгу закрепят комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Вместе с тем Денис Проценко станет руководителем комиссии по здравоохранению, Елена Шмелева — по образованию и науке, а уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова — по защите семьи.