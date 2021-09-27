Главврач больницы в Коммунарке Проценко рассказал о своей работе после выборов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который вошел в пятерку федерального списка «Единой России», после выборов продолжит работу в столичной системе здравоохранения. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение 2,5 лет работы в столице получилось построить живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих медиков и специалистов, которые заинтересованы в перезагрузке российской системы здравоохранения.

«Будем контролировать ход реализации народной программы («Единой России» — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал о своей работе Проценко.

Ранее стало известно, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут продолжать работать в партии и возглавлять профильные комиссии в ней. Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. За министром обороны Сергеем Шойгу закрепят комиссию по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров будет возглавлять комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Кроме того, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке.

По результатам выборов в Госдуму, прошедших 17, 18 и 19 сентября, ЕР получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия« Новые люди» — 13 мандатов.