Реакция Путина на колкости лидеров партий попала на видео

Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, отреагировал на колкости, которыми они обменивались в его отсутствие. Его комментарий попал на видео, соответствующий фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24» опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Так, на телеканале пояснили, что глава государства пришел в свой кабинет и услышал отрывки беседы.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил представителям «Справедливой России», что «им нечего сказать». В ответ руководитель фракции Сергей Миронов сказал, что «хорошо смеется тот, кто смеется последний». «Последний перед арестом, в камеру идет последний!» — заключил Жириновский.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший», — отметил подключившийся в этот момент к конференции Путин.

Выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября. После подсчета всех протоколов «Единая Россия» набрала 49,82 процента голосов, КПРФ — 18,93 процента, ЛДПР — 7,55 процента, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 процента. Все эти партии будут представлены в новом созыве Госдумы.