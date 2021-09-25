Дмитрий Медведев пообещал политический кураж в Госдуме

Лидер ЕР Медведев исключил возврат к 1990-м и пообещал «кураж и свежие идеи» в Госдуме

Председатель «Единой России» (ЕР), заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что новые депутаты от партии привнесут в Госдуму «политический кураж и свежие идеи». Он также исключил возвращение парламента к 1990-м годам, эпохе «свар и стычек», в эфире телеканала «Россия-24».

Медведев подчеркнул, что состав ЕР в Госдуме обновился практически наполовину. Он также пообещал, что новые депутаты от партии станут «работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу».

«Я не сомневаюсь, что новые депутаты от "Единой России" привнесут в работу нижней палаты парламента и свежие идеи, и просто задор, так сказать, политический кураж, который тоже необходим для того, чтобы решать сложнейшие вопросы», — подчеркнул лидер партии.

Глава ЕР также добавил, что депутаты не допустят возвращения к 1990-м в работе Госдумы.

«Мы помним что происходило в 1990-е годы, когда блокировались важнейшие государственные инициативы, когда были бесконечные свары и стычки. Я уверен, что возврата к такого рода работе парламента уже не будет и залогом к этому являются итоги выборов», — заключил он.

Выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября. После подсчета 100 процентов протоколов «Единая Россия» набрала 49,82 процента голосов, КПРФ — 18,93 процента, ЛДПР — 7,55 процента, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 процента. Все эти партии будут представлены в новом созыве Госдумы.

По одномандатным округам ЕР одержала победу в 198 из них (88 процентов), кандидаты от КПРФ признаны лидерами в девяти округах (четыре процента), «Справедливая Россия» победила в восьми, ЛДПР — в двух, а «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» — в одном округе.