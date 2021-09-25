Жириновский назвал лучшего спикера Госдумы

Глава ЛДПР Жириновский заявил, что Володин был лучшим спикером Госдумы за все созывы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина в спикеры Госдумы. Он назвал Володина лучшим председателем за все ее созывы. Его слова приводит РИА Новости.

«Вячеслав Викторович — лучший руководитель за все созывы Госдумы. Только я это могу оценить… он очень доброжелательно настроен. Хочет мира и спокойствия. Он хороший организатор», — отметил лидер ЛДПР.

Также, по его словам, пока Володин был на посту спикера, улучшилась законотворческая деятельность парламента.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к работе нижней палаты парламента. По его мнению, депутаты седьмого созыва «выше всего ставили интересы страны». Также он отметил, что им пришлось работать в непростых условиях. По его мнению, система стала намного более конкурентной, более открытой.