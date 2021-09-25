Жириновский заявил о «готовых с улыбкой всадить нож в спину» партиях

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других фракций, прошедших в Госдуму, назвал КПРФ «подыгрывающей» партией. Видео встречи доступно на YouTube.

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», — заявил Жириновский и добавил, что ЛДПР ставит интересы граждан России выше всех остальных.

Также он оценил выборы и отметил, что конкуренция возросла, а доступ к агитации был равным для всех.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Госдуму. По словам главы государства, выборы прошли открыто и законно. При этом явка избирателей была высокой.