Полиция предупредила собравшихся в центре Москвы о незаконности акции

Полиция предупредила о незаконности акции КПРФ на Пушкинской площади в Москве

Московская полиция предупредила собравшихся на Пушкинской площади в центре столицы о незаконности акции, устроенной КПРФ, сообщает РИА Новости.

Днем 25 сентября на площади собрались люди, в том числе представители Коммунистической партии, установлены колонки. Ранее в КПРФ анонсировали эту акцию, назвав ее встречей избирателей с депутатами Госдумы.

Полиция призвала участников «не скапливаться» и не нарушать общественный порядок с помощью громкоговорителей.

Накануне, 24 сентября, лидер КПРФ Геннадий Зюганов проигнорировал предупреждение столичных властей и заявил, что планируемая встреча с депутатами в Москве абсолютно законна.

