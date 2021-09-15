КПРФ предрекли превращение в проводников законов против оппозиции

После выборов в Госдуму КПРФ станет рупором Кремля и будет проводить законы против оппозиции. Такое будущее партии в беседе с «Лентой.ру» предрек писатель Лев Рубинштейн.

Рубинштейн отметил, что не будет голосовать за коммунистов, так как не ждет от них ничего нового. По его мнению, члены партии могут вести себя как оппозиция к власти только ради какой-то выгоды, все остальное время их действия писатель назвал поведением «прирученного питомца».

«Они [коммунисты] могут быть протестными только ради того, чтобы их куда-нибудь выбрали. И эта вся их протестность, так сказать, она тоже такая… пяти копеек не стоит», – заявил Рубинштейн, добавив, что коммунисты — «это обязательный инструмент подавления, инструмент унификации».

Рубинштейн также оценил поддержку коммунистами жестких методов подавления мирных акций президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что в этом нет ничего удивительного — КПРФ имеет такую же ментальность, как и у Лукашенко.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин поддержал действия Лукашенко во время протестных акций в республике в 2020 году. «Отец, батька — он любит своих детей, но, с другой стороны, тем, кто нарушает [закон], по попе тоже надо давать. Тут ничего особенного нет. Строгий, но справедливый. Все нормально, я одобряю в данном случае действия», — сказал Рашкин, комментируя избиение митингующих в Белоруссии.