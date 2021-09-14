Депутат-коммунист Рашкин поддержал Лукашенко в избиении митингующих

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин поддержал действия президента Белоруссии Александра Лукашенко во время протестных акций в республике в 2020 году. Об этом он заявил в разговоре с газетой «Известия».

«Отец, батька — он любит своих детей, но, с другой стороны, тем, кто нарушает [закон], по попе тоже надо давать. Тут ничего особенного нет. Строгий, но справедливый. Все нормально, я одобряю в данном случае действия», — сказал Рашкин, комментируя избиение митингующих в Белоруссии.

Он также обратил внимание на популярность Лукашенко среди белорусов: неслучайно, по мнению парламентария, президента республики называют батькой. «А кто не одобряет, или кто заслуживает такого к нему отношения, так пусть он, этот нарушитель, к себе критично относится», — подчеркнул Рашкин.

Кроме того, он посчитал неоправданными обвинения в адрес Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства набрал свыше 80 процентов голосов. После этого по всей стране начались протестные акции, которые подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Лукашенко счел демонстрации попыткой государственного переворота и обвинил западные страны в его организации. Евросоюз и США ответили на это экономическими санкциями в адрес белорусского режима. Большинство оппозиционеров были вынуждены покинуть страну.