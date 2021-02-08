Зюганов прокомментировал задержание саратовского депутата

КПРФ будет защищать задержанного саратовского депутата Николая Бондаренко, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов. Его комментарий приводит РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

«Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться», — сказал Зюганов.

По его словам, КПРФ направит адвоката для защиты Бондаренко. Зюганов подчеркнул, что поручил «срочно связаться, послать нашего адвоката и наших депутатов».

Ранее в понедельник стало известно, что полиция задержала в Саратове депутата областной думы Николая Бондаренко. Позже стало известно, что член КПРФ был доставлен в полицию для составления протокола за участие в несогласованной акции 31 января.

Как уточнил в своем аккаунте в Twitter депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин, при задержании у Бондаренко отобрали телефон.