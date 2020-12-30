Российского депутата поймали с поличным при краже рельс

В Ленинградской области действующего депутата оштрафовали на 10 тысяч рублей после того, как поймали с поличным на краже рельсов. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления Следственного комитета.

По данным СК, депутата и его приятеля задержали 7 декабря. Установлено, что в тот день они на перегоне станций Лебяжье — Краснофлотск подцепили автомобильным тросом рельс, оттащили его и начали распиливать на куски газорезочным оборудованием. Их обнаружили патрулировавшие территорию полицейские. По данным РЖД, общая стоимость похищенного имущества составила бы около 15 тысяч рублей.

На депутата завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК («Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору»). Он дал признательные показания, способствовал установлению обстоятельств произошедшего, официально извинился перед РЖД и отправил пожертвование в один из детских домов.

Ломоносовский суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении депутата и назначил ему штраф, пишет «Интерфакс». Материалы дела в отношении второго фигуранта были выделены в отдельное производство.

По данным агентства, депутат Евгений Будаев — член «Единой России». С помощью краденных рельсов Будаев хотел соорудить дорогу для вагонетки к своей пилораме — он якобы считал их бесхозными, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.