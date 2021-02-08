Полиция задержала депутата Саратовской областной думы Бондаренко

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщает его коллега по партии — депутат Госдумы Ольга Алимова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Бондаренко полицейские ждали в подъезде его дома и затем увезли в отдел. Причина задержания неизвестна.

Алимова предположила, что интерес правоохранителей к коммунисту может быть связан с несколькими обстоятельствами: растяжка «Нет политическим репрессиям!» в думе, присутствие Бондаренко на протестной акции в качестве наблюдателя либо его заявление о готовности выйти на выборы.

На заседании рабочей группы думского комитета по госстроительству депутат Владимир Есипов сообщил, что Николай Бондаренко сейчас находится в отделе полиции (ОП-6 Фрунзенский), уточняет саратовское издание «Взгляд-Инфо».

Официальный представитель областного ГУ МВД Анастасия Захарова заявила, что сведения о задержании Бондаренко уточняются.