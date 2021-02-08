Названа причина задержания депутата Бондаренко

Полицейский разъяснил депутату Саратовской областной думы Николаю Бондаренко причину его задержания. Видео опубликовал парламентарий в своем YouTube -канале.

«В отношении вас имеются материалы в отделе полиции. Вы участвовали в несогласованном мероприятии 31 января», — говорит сотрудник правоохранительных органов депутату.

Ранее 8 февраля стало известно о задержании Бондаренко из КПРФ, которого полицейские поджидали в подъезде его дома и увезли в отдел внутренних дел. Он участвовал в мероприятии как сторонний наблюдатель.