Российские полицейские нашли в машине у депутата килограмм амфетамина

В Самаре задержаны два адвоката из Адвокатской палаты Крыма, у которых в машине полицейские обнаружили более одного килограмма амфетамина. Об этом в субботу, 26 декабря, со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из задержанных также является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва. По данным следствия, вместе с сообщником он приобрел для последующей продажи один килограмм наркотика амфетамина, что считается особо крупным размером.

Однако реализовать амфетамин сообщники не успели, поскольку 24 декабря наркотик изъяли сотрудники МВД по Самарской области — они нашли его в машине адвокатов при досмотре. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере»). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов.

18 декабря сообщалось, что следователи закрыли уголовное дело против российского депутата, выкравшего из морга мертвую любовницу.